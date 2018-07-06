В ЮАР львы съели браконьеров, которые охотились на носорогов
Об этом сообщает ВВС.
Человеческие останки обнаружили в львиной резервации Сибуйя близ города Кентон-он-Си на юго-востоке страны. Судя по найденным мощной винтовки с глушителем, длинной топоры и кусачек, львы съели охотников на носорогов, которые планировали поймать этих животных и отрубить их рога.
Владелец резервации Сибуйя Ник Фокс предположил, что браконьеры проникли на территорию в воскресенье ночью или в понедельник утром.
"Они заблудились и наткнулись на прайд львов - там большой прайд, поэтому у них не было много времени", - рассказал он агентству AFP.
Фокс отметил, что убитых могло быть больше двух.
"Мы не уверены, сколько их было - от них мало что осталось", - уточнил владелец резервации.
Чтобы добраться до самих останков людей, рейнджерам пришлось усыпить нескольких львов. Полиция патрулирует местность на случай, если кому-то из браконьеров удалось выжить.
На протяжении последних лет в Африке наблюдается рост случаев браконьерства - злоумышленники охотятся на рога носорогов из-за значительного спроса на этот материал в Азии. В Китае, Вьетнаме и других азиатских странах верят, что эти рога являются афродизиаками. Только за этот год в Восточно-Капской провинции, где расположена резервация Сибуйя, браконьеры убили 9 носорогов. На протяжении десятилетия в ЮАР уничтожили свыше 7 тыс. этих животных.
Это не первая смерть от браконьеров львов. В феврале останки человека нашли в парке сафари возле городка Хоедспруіт в провинции Лимпопо.
"Похоже, жертва занималась браконьерством в парке сафари, когда на нее напали и убили львы. Они съели ее тело, почти все, оставили только голову и некоторые остатки", - рассказал пресс-секретарь полиции Лимпопо Моаше Нгуепе.
В провинции Лимпопо больших масштабов приобрело незаконную охоту на львов. Частицы тела больших кошек иногда используют в традиционной медицине не только в Африке, но и за ее пределами. Организация защиты прав животных The Born Free Foundation утверждает, что кости и другие части тела львов приобрели большую популярность в Юго-Восточной Азии, где их иногда используют как заменитель костей тигров. В январе 2017 года в Лимпопо обнаружили трех отравленных львов с отрезанными лапами и головами.
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