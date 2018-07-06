В Италии задержали украинскую лодку с 71 незаконным мигрантом

6 июля, 2018, 19:20

В итальянском порту Кротоне обнаружили украинскую яхту, на борту которого находился 71 нелегальный мигрант

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Получив очередную информацию о возможном участии граждан Украины в незаконном перемещении мигрантов морским путем украинские правоохранители предупредили европейских коллег.

Как результат, 3 июля в районе порта Кротоне обнаружили яхту с незаконными мигрантами. На борту судна находился 71 гражданин, среди которых 8 женщин и 15 детей, которых переправляли из Турции.

Сообщается, что лодка была под флагом Германии, хотя реально выходила из порта Николаева под флагом Украины.