В Японии казнили 7 членов культа, которые совершили самый страшный теракт в стране 23 года назад. Как это было
Об этом сообщает издание BBC.
Как происходила атака
Нападение, которое считается самой ужасной террористической атакой в истории Японии, было совершено 20 марта 1995 года. Члены культа тогда оставили на железнодорожных станциях метро, проходящих через политический район Токио, проколотые мешки, где находилось жидкое нервно-паралитическое вещество.
Токсин поразил жертв за считанные секунды: они начали задыхаться, некоторые из них ослепли и были парализованы. В результате атаки погибли 13 человек, еще 600 человек пострадали.
Более того, в течение следующих нескольких месяцев члены культа сделали несколько неудачных попыток распространить цианистый водород на разных станциях метро.
Впоследствии ряд представителей Аум Синрике задержали. 13 из них приговорили к смертной казни, еще шесть человек отбывают пожизненное заключение.
Что собой представляет Аум Синрике
Этот культ, чье название означает "высшая истина", начали в 1980-х годах как духовную группу, которая объединяла индуистские и буддийские убеждения. Впоследствии к идеологии культа добавили элементы христианских апокалиптических пророчеств.
Основатель группы Сьоко Асахара, также известный как Чизуо Мацумото, впоследствии объявил себя Христом и первым "просвещенным" со времен Будды.
Группа Аум Синрике получила официальный статус религиозной организации в Японии в 1989 году, в ее лучшие годы она имела десятки тысяч последователей по всему миру.
Группа постепенно стала параноидальным культом Судного дня, а ее члены были убеждены, что мир скоро будет уничтожен в результате глобальной войны, и только представители культа выживут.
Почему с казнью тянули 23 года
В Японии смертные приговоры не проводятся в действие до тех пор, пока приговор суда против всех обвиняемых и соучастников преступления не будет окончательным.
Судебные процессы против членов культа были завершены в январе этого года после того, как верховный суд оставил в силе приговор против одного из культистов, приговоренного к пожизненному заключению.
Таким образом сегодня казнили главу культа Сьоко Асахару и еще шестерых его приспешников.
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