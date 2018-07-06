В Украину возвращаются двое моряков, которых задержали в Индонезии

6 июля, 2018, 21:54

Министерство иностранных дел договорилось об освобождении и возвращении домой двух украинских моряков, которые были задержаны в Индонезии

Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - заявил Кирилич.

Как сообщалось, в Индонезии задержали рыболовецкое судно STS-50, на борту которого среди членов экипажа находились двое украинских граждан.