В Украину возвращаются двое моряков, которых задержали в Индонезии
6 июля, 2018, 21:54
Министерство иностранных дел договорилось об освобождении и возвращении домой двух украинских моряков, которые были задержаны в Индонезии
Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - заявил Кирилич.
Как сообщалось, в Индонезии задержали рыболовецкое судно STS-50, на борту которого среди членов экипажа находились двое украинских граждан.
Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанные в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве. pic.twitter.com/qtB7Ve1omO— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 6 июля 2018 г.
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