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В Украину возвращаются двое моряков, которых задержали в Индонезии

Министерство иностранных дел договорилось об освобождении и возвращении домой двух украинских моряков, которые были задержаны в Индонезии

Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - заявил Кирилич.

Как сообщалось, в Индонезии задержали рыболовецкое судно STS-50, на борту которого среди членов экипажа находились двое украинских граждан.

 

 

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