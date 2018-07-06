В Украине заработает суточная балансировка природного газа

6 июля, 2018, 13:40

В Украине заработает конкурентный рынок газа, будет запущена суточная балансировка

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Его задача - сделать рынок газа конкурентным, а цены - рыночными. Как и на развитых европейских и мировых рынках, торговые операции с газом будет сконсолидировано на бирже. Украинская энергетическая биржа уже несколько лет интегрирует лучшие европейские практики торговли на украинской рынок энергоресурсов, а сегодня заявляет о готовности запустить краткосрочный рынок природного газа.

"Биржа технологически готова. Мы этим процессом занимались последние 2 года, перенимая опыт у европейских бирж. И сегодня мы на рынке представляем торговую систему, которая работает на всех цивилизованных рынках", - подчеркнул председатель биржевого комитета украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.

Создали платформу накануне запуска суточной балансировки природного газа. Эксперты убеждены – благодаря системе можно будет снизить цену на газ и она позволит видеть рыночную цену в реальном времени.

"На сегодня мы имеем фактически цену на газ для коммерческих потребителей, которая формируется раз в месяц. Конечно Европа живет в другой парадигме. У них цена формируется каждый день, и даже почасово, поминутно меняются цены на газ. Как только заработает платформа с посуточным балансировкой, где участники смогут каждый день пересматривать цену, это позволит сделать рынок более эффективным. Более эффективный рынок означает меньшая цена", - отметил заместитель биржевого комитета украинской энергетической биржи Алексей Ластовец.

Рынок суточного балансировки газа должен заработать с 1 августа. Однако сейчас его старт блокируют. Как и деятельность Энергетической торговой платформы.

"Для того, чтобы она успешно работала, необходима интеграция с системным оператором - Укртрансгазом. На сегодняшний момент такой интеграции нет. И скорее всего мы будем вынуждены ее запускать в учебном режиме, или idc-рынке", - пояснил Дубовский.

Компании, которые давно сотрудничают с Украинской энергетической биржей, в ожидании запуска работы новой платформы.

"Украинская энергетическая биржа уже объединяет игроков на рынке достаточно много и они торгуют в пределах месяца, и мы видим, что положительный результат, поэтому мы видим, что эта платформа может работать", - подытожил сопредседатель комитета топливной энергетики европейской бизнес ассоциации Максим Сысоев.

Сейчас участие в торгах природным газом принимают более 150 трейдеров, а объем торговли за полтора года составил 240 млн куб м. Поэтому Энергетическая торговая платформа на базе биржи поможет сформировать рыночный индикатор цен на газ в Украине.