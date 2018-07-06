В Украине запретили киоски и билборды на тротуарах
Об этом пресс-служба Министерства регионального развития
Соответствующая норма содержится в новом ДБН.2.3-5:2018 (Государственные строительные нормы) "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
"Пешеходные зоны на то и называются "пешеходными", потому что предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов,- сказал аместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Согласно новым ГБР, запретят установки на тротуарах дорожных ограждений и опор, рекламных конструкций, торговых киосков, павильонов, палаток, приямков от люков и дождеприемников, а также лестниц и крылец домов.
- Напомним, Минрегион вводит обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос во время нового строительства и реконструкции дорог.
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