В Украине запретили киоски и билборды на тротуарах

6 июля, 2018, 11:40

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы. В частности, запретят устанавливать временные сооружения, рекламные и другие конструкции на тротуарах улиц

Об этом пресс-служба Министерства регионального развития

Соответствующая норма содержится в новом ДБН.2.3-5:2018 (Государственные строительные нормы) "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

"Пешеходные зоны на то и называются "пешеходными", потому что предназначены для пешеходов, для их удобства и комфорта в передвижении. Поэтому логично, что на этих путях не нужно устанавливать рекламные конструкции, киоски размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов,- сказал аместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГБР, запретят установки на тротуарах дорожных ограждений и опор, рекламных конструкций, торговых киосков, павильонов, палаток, приямков от люков и дождеприемников, а также лестниц и крылец домов.