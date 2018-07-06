В Торецке задержали экс-наемника оккупантов. Он покинул их в результате несчастного случая

6 июля, 2018, 13:20

В прифронтовом Торецке правоохранители задержали наемника оккупантов, который был участником НВФ в составе батальона "Оплот"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

26-летнего мужчину доставили в Торецкое отделение полиции. Задержанный рассказал подробности службы в рядах боевиков и признался, что это была самая большая ошибка в его жизни.

Так, в июле 2014 года его знакомый, который на то время был активным участником незаконного вооруженного формирования, пригласил стать одним из них. Мужчина согласился и поехал в оккупированный Донецк. После оформления документов его направили на учебу в мотострелковую базу, где он в течение двух недель учился вести огонь из различных видов оружия.

После обучения новобранца распределили в один из взводов батальона "Оплот". Наемник нес службу в нарядах на территории расположения своего подразделения. Однако через несколько дней с ним случился несчастный случай, и он вернулся к дому.

Четыре года мужчина скрывал свое прошлое. Но полицейские собрали доказательную базу на него.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК.

В полиции напоминают, что бывшие участники НВФ имеют гарантированную законодательством возможность (ст. 260 УКУ) освободиться от уголовной ответственности, добровольно сдавшись правоохранителям.