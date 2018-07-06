В Сирии начала воевать новая российская частная военная компания, - СМИ

6 июля, 2018, 10:18

Частная военная компания "Патриот", вероятно, связанная с Минобороны РФ, как минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии

Об этом сообщает "Дождь".

О существовании "Патриота" рассказали несколько источников - собеседник на рынке охранных услуг, офицер Минобороны РФ и представители ветеранских организаций.

Также военная компания вместе с ЧВК "Вагнера" упоминается в обращении к власти (есть в распоряжении "Дождя"), которое подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, председатель международной общественной организации "Честь и Родина" Владимир Петров и председатель комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгений Шабаев. Все трое подтвердили "Дождю", что знают о существовании ЧВК "Патриот".

В заявлении требуется определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ПВК.

"Документ в ближайшее время планируют направить в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту", - рассказал Шабаев.

"Авторы заявления предупреждают о грядущем кризисе в ветеранском движении: в "Общероссийское офицерское собрание" уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают "социальную, реабилитационную и экономическую поддержку" от государства из-за отсутствия правового статуса сотрудников ЧВК", - пишет "Дождь".

Собеседники в ветеранских структурах связывают новую ЧВК с министерством обороны.

"Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны", - рассказал председатель комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгений Шабаев.

"Это и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций", - уточнил генерал-полковник Ивашов.

Офицер Минобороны, сравнивая новую ЧВК из "группой Вагнера", отметил, что в "Патриоте" больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, "в зависимости от специализации, зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает".

Шабаев предполагает, что командиры "Патриота" могут получать процент от сделок между ПГК и заказчиками ее услуг.

"Собеседник в ветеранских структурах рассказал, что "Вагнер" и "Патриот" конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотоискателей в Центральноафриканской республике. По словам источника, в результате контракт достался "Вагнеру".

Обе военные компании воюют и работают в Сирии. "Если "Вагнер" чаще берет на себя боевые задачи, то "Патриот" больше занимается охраной первых лиц", - подчеркивает телеканал со ссылкой на источник.

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В обращении "Общероссийского офицерского собрания" сказано, что "Патриот" - не единственная новая ЧВК.

"Есть другие компании, которые выходят на рынок, - точные их названия мы не знаем, но знаем, что они есть в Ливии, Йемене, Судане, Брунее. Сейчас идет целый комплекс консультаций относительно африканских стран", - заявил Шабаев.

"Одна из ЧВК, которая пока не имеет названия, охраняет строительство российской базы в Бурунди", - рассказал собеседник. 200 специалистов - охрана, геологи, инженеры, строители - координируют свои действия с МИД, Военно-космическими силами (ВКС) и ФСБ", - рассказал собеседник в Минбороны.

"О существовании российского охранного проекта в Бурунди вспоминал в разговоре с "Дождем" и глава украинской ЧВК Omega Consulting Group Андрей Кебкало", - сообщает телеканал.

"Нет ничего удивительного, что военные хотели бы выделиться, создать какие-то компании и начать зарабатывать на том, к чему они привыкли. Но увеличение количества таких групп создает правовой хаос. Как это будет оформлено? У нас сейчас ЧВК нет.

Компании оформляются как ФОП, занимающиеся военным консалтингом, и что-то делать они могут только за рубежом", - прокомментировал ситуацию Российского совета по международным делам Антон Мардас.

Министерство обороны РФ не ответило на запрос журналистов.