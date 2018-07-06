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В "Карпатах" прокомментировали увольнение футболиста, который болел за Россию на ЧМ-2018


фото: xsport.ua
Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук рассказал об уходе голкипера Михаила Готри, который поддерживал болел за Россию на чемпионате мира

Об этом Смалійчук написал в facebook.

"Решение по Готре принимал лично и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне, как на руководителе клуба. Может слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне. Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому нас...ть мне на мнение пророссийских бродяг. Бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен что он уже жалеет о своем поступке", - написал Смалийчук.

Накануне стало известно, что "Карпаты" разорвали контракт с 18-летним голкипером Михаилом Готрей, который поддерживал в соцсетях сборную России.

 

 

 

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