В полиции рассказали детали покушения на бизнесмена в Харькове
Об этом рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Укринформ.
"В лесополосе вблизи места взрыва автомобиля найдены провода и граната Ф-1". Воронка на месте взрыва указывает на подрыв устройства неустановленного типа", - отметили в отделе.
Расследование, как стало известно, продолжается: "Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) с санкцией до 15-ти лет лишения свободы.
Напомним, событие произошло 5 июля. Взрыв повредил заднюю часть автомобиля. Никто не пострадал. По данным СМИ, во время взрыва в машине находился ее владелец - директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровской с двумя охранниками.
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