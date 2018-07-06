В полиции рассказали детали покушения на бизнесмена в Харькове

6 июля, 2018, 13:35

Вблизи места взрыва машины бизнесмена в Харькове на улице Гризодубовой эксперты нашли провода и гранату Ф-1

Об этом рассказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Укринформ.

"В лесополосе вблизи места взрыва автомобиля найдены провода и граната Ф-1". Воронка на месте взрыва указывает на подрыв устройства неустановленного типа", - отметили в отделе.



Расследование, как стало известно, продолжается: "Открыто уголовное производство по ч.2 ст.15 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) с санкцией до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, событие произошло 5 июля. Взрыв повредил заднюю часть автомобиля. Никто не пострадал. По данным СМИ, во время взрыва в машине находился ее владелец - директор фармацевтической фабрики "Здоровье" Александр Доровской с двумя охранниками.