В полиции Британии рассказали, как отравилась пара под Солсбери
6 июля, 2018, 09:26
Британская пара отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на полицию Британии.
"После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом", - заявили в полиции.
Ранее в полиции подчеркивали, что нет подтверждений того, что новое отравление вызвано нервным агентом из той же партии "Новичка", которая была использована при покушении Юлию и Сергея Скрипалей.
При этом в течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.
- Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери графства Уилтшир на юге Англии было обнаружено мужчину и женщину без сознания. Их состояние тогда связывали с воздействием неизвестного вещества, однако не могли сказать точно, чем они отравились.
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