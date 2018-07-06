В полиции Британии рассказали, как отравилась пара под Солсбери

6 июля, 2018, 09:26

Британская пара отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери после контакта с зараженным предметом

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на полицию Британии.

"После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом", - заявили в полиции.

Ранее в полиции подчеркивали, что нет подтверждений того, что новое отравление вызвано нервным агентом из той же партии "Новичка", которая была использована при покушении Юлию и Сергея Скрипалей.

При этом в течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления, и где мог оставаться нервный агент.