В Польше разбился Миг-29, пилот погиб
6 июля, 2018, 09:50
В ходе ночных полетов разбился польский боевой истребитель Миг-29
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.
Самолет с 22-й базы тактической авиации упал 6 июля в 02:57 по киевскому времени вблизи населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток страны).
Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакув возле города Мальборк, но не выжил. Самолет упал в 500 метрах от домов.
Причину катастрофы выясняет комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.
- Напомним, в июне в Болгарии в результате крушения военного вертолета Ми-17 погибли двое людей.
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