В Польше разбился Миг-29, пилот погиб

Самолет с 22-й базы тактической авиации упал 6 июля в 02:57 по киевскому времени вблизи населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток страны).

Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакув возле города Мальборк, но не выжил. Самолет упал в 500 метрах от домов.

Причину катастрофы выясняет комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.