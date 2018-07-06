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В Польше разбился Миг-29, пилот погиб

В ходе ночных полетов разбился польский боевой истребитель Миг-29
Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.

Самолет с 22-й базы тактической авиации упал 6 июля в 02:57 по киевскому времени вблизи населенного пункта Паслек Варминско-Мазурского воеводства (северо-восток страны).

Пилот катапультировался в районе населенного пункта Сакув возле города Мальборк, но не выжил. Самолет упал в 500 метрах от домов.

Причину катастрофы выясняет комиссия по расследованию авиакатастроф государственной авиации.

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