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В Одессе полицейские задержали автомобиль с автоматами

В Одессе полицейские задержали автомобиль с автоматическим оружием и предметами, похожими на холодное оружие

Об этом сообщили в управлении Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что полицию по телефону сообщили о том, что на одной из улиц города двигается автомобиль, в котором, вероятно, находится большое количество оружия.

При проверке указанного сообщения правоохранителями было установлено местонахождение и остановлен автомобиль Toyota. Во время осмотра в салоне указанного автомобиля полицейские обнаружили предметы, похожие на холодное оружие, и несколько единиц автоматического оружия.

Точное количество изъятого оружия в полиции не сообщают. Все изъятые предметы правоохранители направят на экспертизу.

 

 

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