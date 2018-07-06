В Нежине трое детей погибли из-за обрушения бетонной плиты
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, погибшие дети были 2004 и 2006 года рождения.
Представитель местной полиции Сергей Брыль уточнил в комментарии Еспресо.TV трое парней, 14, 15 и 16 лет, играли в недостроенном здании и на них упала бетонная плита. Подростки погибли на месте происшествия.
"На поле на выезде из Нежина находится двухэтажное недостроенное здание. Там играли трое подростков. Плита упала и придавила их насмерть. Сейчас ждут технику, чтобы поднять плиту перекрытия, потому что она очень большая. Сейчас на месте трагедии работают две оперативно-следственные группы: нежинская и из Чернигова. После поднятия плиты, когда тела погибших будут доставлены в морг, будет принято решение об открытии уголовного производства", - сказал Брыль.
По его словам, это была старая постройка, которая на момент трагедии полностью заросла сорняками и деревьями.
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