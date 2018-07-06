В Нежине объявили трехдневный траур из-за гибели трех подростков

6 июля, 2018, 22:53

В Нежине Черниговской области 6-8 июля объявлены Днями траура из-за гибели трех подростков в результате падения на них бетонной стены

Соответствующее распоряжение подписал нежинский городской голова Анатолий Линник, сообщила пресс-служба городского совета.

Согласно распоряжению, Дни траура на территории Нежина объявлены с 6 по 8 июля включительно. Поручено приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях Нежинского городского совета, его исполнительного комитета, управлений, отделов городского совета, предприятий, учреждений, заведений коммунальной формы собственности. Также рекомендовано руководителям территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, государственных предприятий, учреждений, расположенных на территории Нежина, приспустить Государственный флаг Украины на административных зданиях и сооружениях.

"Отменить развлекательно-концертные, спортивные, другие культурно-массовые мероприятия местного значения, подготовка и проведение которых запланированы в Нежине в период с 6 по 8 июля", - отмечается в тексте документа.