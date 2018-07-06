В Мариуполе столкнулись две машины и маршрутка, пострадали 7 человек

6 июля, 2018, 11:43

В Мариуполе Донецкой области произошло ДТП с участием легковых автомобилей Dacia Logan и Skoda Octavia и пассажирского автобуса

Об этом сообщает 0629.

Сначала столкнулись легковушки, после чего в них въехала маршрутка №157. В результате столкновения Dacia Logan загорелась.

С места аварии госпитализировали трех пассажиров маршрутки: женщину и двух мужчин. У них диагностированы ушибы, ссадины и черепно-мозговые травмы.

Трое водителей транспортных средств и один пассажир легковушки тоже пострадали - у них диагностированы невротические состояния, ушибы, ссадины). Однако от госпитализации они отказались.

На месте происшествия работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГСЧС и полицейские.