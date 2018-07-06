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В Мариуполе маршрутка попала в ДТП на перекрестке, 7 пострадавших

Семь человек травмированы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса в Мариуполе Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной полиции.

Как сообщили в полиции, на перекрестке улиц Георгиевской и Торговой водитель автомобиля Skoda не предоставил преимущество в движении DACIA Logan, которая проезжала мимо, из-за чего они столкнулись. В ДТП также попал маршрутный автобус "Богдан".

В результате аварии пострадали 7 человек - водители транспортных средств и пассажиры автобуса. Трое пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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