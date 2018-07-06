В Киеве лейтенант патрульной полиции вымогал взятки за возврат водительских удостоверений

6 июля, 2018, 20:30

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве сотрудника патрульной полиции, который организовал схему систематического получения взяток

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что инспектор столичного управления требовал деньги от граждан за аннулирование административных протоколов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и возврат водительских удостоверений.

В марте сотрудники СБУ задокументировали первый факт получения злоумышленником неправомерной выгоды – тридцати тысяч гривень от жителя Киева. Оперативники спецслужбы задержали лейтенанта полиции во время получения очередной взятки также в размере тридцати тысяч гривень неподалеку от его места работы в Соломенском районе.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении инспектору о подозрении в совершении преступления.

Операция проводилась совместно с работниками прокуратуры Киева и Управления внутренней безопасности Национальной полиции.