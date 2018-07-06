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В Киеве Audi протаранил электроопору: чтобы достать водителя, пришлось разрезать авто

На столичной Харьковской площади автомобиль Audi протаранил электроопору, в результате чего водитель получил тяжелые ранения

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что удар был такой силы, что водителя зажало в изувеченном авто. Чтобы достать водителя, понадобилась помощь спасателей. Бойцы аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью специнструмента разрезали кузов автомобиля и передали водителя врачам "скорой".

Мужчину в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Свидетели говорят, что водитель двигался на очень большой скорости, убегая от полиции, не реагируя на сигналы правоохранителей.

Подъезжая к Харьковской площади, мужчина не справился с управлением на закруглении дороги: он снес одну опору и врезался во вторую.

По словам очевидцев, водитель имел признаки алкогольного опьянения и уже был недавно лишен права управления за вождение в нетрезвом состоянии.

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