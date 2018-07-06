В Харькове из-за массовых сообщений о минировании проверяют бизнес-центры, магазины и фитнес-клубы
6 июля, 2018, 14:18
В пятницу, 6 июля, в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании 15 объектов в разных районах города
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В сообщениях указано, что заминировано 5 помещений бизнес-центров, 5 магазинов компьютерной техники и 5 фитнес-центров.
Для проверки информации на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Продолжается осмотр и проверка помещений на предмет наличия взрывчатки.
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