В Днепр на вертолете привезли тяжелораненого бойца

6 июля, 2018, 07:54

5 июля в госпиталь в Днепре вертолетом доставили раненого в зоне проведения ООС украинского бойца

Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа и своей странице в Facebook.

"Сегодня в Днепр военным вертолетом на аппарате ИВЛ эвакуирован Защитник с многочисленными осколочными ранениями", - пишет Губа.

Сейчас военный находится в областной больнице Мечникова. Уже выполнены все необходимые обследования, раненый направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы.

"Порадовали врачи областной клинической офтальмологичной больницы , проникающих ранок глаз нет , поверхностные , зрение должно быть сохранено", - добавила Губа.