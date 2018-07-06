В Днепр на вертолете привезли тяжелораненого бойца
6 июля, 2018, 07:54
5 июля в госпиталь в Днепре вертолетом доставили раненого в зоне проведения ООС украинского бойца
Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа и своей странице в Facebook.
"Сегодня в Днепр военным вертолетом на аппарате ИВЛ эвакуирован Защитник с многочисленными осколочными ранениями", - пишет Губа.
Сейчас военный находится в областной больнице Мечникова. Уже выполнены все необходимые обследования, раненый направлен в отделение реанимации и интенсивной терапии политравмы.
"Порадовали врачи областной клинической офтальмологичной больницы , проникающих ранок глаз нет , поверхностные , зрение должно быть сохранено", - добавила Губа.
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