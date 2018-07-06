В Бердянске мужчина бросил взрывчатку в здание "Национальной лотереи"
6 июля, 2018, 17:57
Сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в помещение Национальной лотереи в городе Бердянске
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
6 июля в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Национальной лотереи в городе Бердянск произошел взрыв. Установлено, что местный житель 1981 года рождения бросил в помещение взрывное устройство.
Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет. С места происшествия изъяли металлические части и микрочастицы, уже назначены судебные экспертизы.
Подозреваемый задержан и открыто уголовное производство по признакам статьи "Хулиганство".
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