 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Бердянске мужчина бросил взрывчатку в здание "Национальной лотереи"

Сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил взрывное устройство в помещение Национальной лотереи в городе Бердянске

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

6 июля в полицию поступило сообщение о том, что в помещении Национальной лотереи в городе Бердянск произошел взрыв. Установлено, что местный житель 1981 года рождения бросил в помещение взрывное устройство.

Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет. С места происшествия изъяли металлические части и микрочастицы, уже назначены судебные экспертизы.

Подозреваемый задержан и открыто уголовное производство по признакам статьи "Хулиганство".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2018 пятница

больше новостей

6 июля, 2018 пятница

5 июля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать