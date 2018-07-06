В Бельгии построили огромного кита из мусора из Тихого океана
О проекте бюро написало на своем сайте.
Студия использовала мусор, который нашли в "пластиковом супе" Тихого океана.
"Пластиковый суп" или "пластиковое пятно" — это огромное образование посреди Тихого океана, где десятилетиями из-за течения накапливается пластик. Главная причина существования этой субстанции - это то, что пластик выбрасывают, а не отправляют на переработку. Через это вода заражается токсинами.
Из мусора дизайнеры возвели четырехэтажного кита. Установку разместили в одном из каналов города в рамках триеннале в Брюгге.
"Нам показалось правильным показать масштаб проблемы с помощью самого большого водного млекопитающего. Кроме того, нам удалось вытащить более 5 тонн пластика из океана за очень короткий промежуток времени, а это значит, что у нас было достаточно материала для чего-то действительно большого", - рассказывают авторы проекта.
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Напомним, немецкая художница-активистка Лиина Клаусс создала инсталляцию из 5000 шлепанцев, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов пластиком.
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