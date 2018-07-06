В Азербайджане задержали 260 кг героина, который направлялся в Украину

6 июля, 2018, 18:22

Таможенники Азербайджана предотвратили попытку транзита из Ирана в Украину наркотиков весом 260 кг

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Наркотики выявили в грузовом автомобиле Mercedes-Benz Axor, которым управлял гражданин Азербайджана Имамверди Агаев, во время пересечения ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте Астара.

"Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией Mojtaba Shage Azar украинской компании LLC Lisintra. Рентген-досмотр груза вызвал подозрения по поводу характера груза, после чего провели кинологический осмотр. Таким образом, было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг", - говорится в сообщении.

Центр судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана определил, что это героин, произведенный кустарным способом.