В Азербайджане задержали 260 кг героина, который направлялся в Украину
Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.
Наркотики выявили в грузовом автомобиле Mercedes-Benz Axor, которым управлял гражданин Азербайджана Имамверди Агаев, во время пересечения ирано-азербайджанской границы на таможенном пункте Астара.
"Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией Mojtaba Shage Azar украинской компании LLC Lisintra. Рентген-досмотр груза вызвал подозрения по поводу характера груза, после чего провели кинологический осмотр. Таким образом, было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг", - говорится в сообщении.
Центр судебной экспертизы министерства юстиции Азербайджана определил, что это героин, произведенный кустарным способом.
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