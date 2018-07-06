В Александрии нашли гигантский таинственный саркофаг
Об этом пишет Daily Mail.
В провинции Александрия во время раскопок фундамента старого дома было найдено два загадочные артефакта: 30-тонный саркофаг из черного гранита, а рядом - гигантскую голову статуи из белого алебастра, которая, возможно, изображала похороненного человека.
Обследование саркофага показало, что он изготовлен из черного гранита: его высота составляет 185 см, длина - 265 см, ширина - 165 см. Айман Эшмави, руководитель отдела египетских древностей, сказал, что гробница была обнаружена на глубине 5 метров.
Он также отметил, что между крышкой и телом саркофага есть слой раствора, что указывает на его герметичность. На данный момент это самый большой саркофаг, когда-либо найденный в Александрии, и специалисты относят его к эпохе правления династии Птолемеев.
Извлечением находок занимались не археологи, а силы безопасности и службы местной власти. Здесь процветает черная археология и местные жители часто разрывают фундаменты в поисках древностей.
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