В Александрии нашли гигантский таинственный саркофаг

6 июля, 2018, 13:10

Во время раскопок на территории современной Александрии из-под фундамента старого дома были извлечены огромный саркофаг из черного гранита и необычная белая алебастровая голова статуи

Об этом пишет Daily Mail.

В провинции Александрия во время раскопок фундамента старого дома было найдено два загадочные артефакта: 30-тонный саркофаг из черного гранита, а рядом - гигантскую голову статуи из белого алебастра, которая, возможно, изображала похороненного человека.

Обследование саркофага показало, что он изготовлен из черного гранита: его высота составляет 185 см, длина - 265 см, ширина - 165 см. Айман Эшмави, руководитель отдела египетских древностей, сказал, что гробница была обнаружена на глубине 5 метров.

Он также отметил, что между крышкой и телом саркофага есть слой раствора, что указывает на его герметичность. На данный момент это самый большой саркофаг, когда-либо найденный в Александрии, и специалисты относят его к эпохе правления династии Птолемеев.

Извлечением находок занимались не археологи, а силы безопасности и службы местной власти. Здесь процветает черная археология и местные жители часто разрывают фундаменты в поисках древностей.