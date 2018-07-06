Усик перед боем с Гассиевым в сумасшедшей форме, - промоутер
6 июля, 2018, 14:56
Генеральный директор K2 Promotions назвал сумасшедшей форму Александра Усика перед поединком против россиянина Мурата Гассиева
Об этом промоутер написал в Instagram, после того, как побывал в тренировочном лагере Александра Усика.
"Форма просто сумасшедшая", - поразился Красюк .
- Александр Усик и Мурат Гассиев сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 21 июля в Москве.
- Усик будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO и попытается отобрать пояса IBF и WBA в Гассиева.
- Победы над россиянином Усику уже пожелал известный американский боксер Теренс Кроуфорд, который в прошлом году сам стал абсолютным чемпионом мира.
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