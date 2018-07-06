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Усик перед боем с Гассиевым в сумасшедшей форме, - промоутер


фото: eurosport
Генеральный директор K2 Promotions назвал сумасшедшей форму Александра Усика перед поединком против россиянина Мурата Гассиева

Об этом промоутер написал в Instagram, после того, как побывал в тренировочном лагере Александра Усика.

"Форма просто сумасшедшая", - поразился Красюк .

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