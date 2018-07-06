Украина начала искать нефть и газ на северо-западном шельфе Черного моря

6 июля, 2018, 20:00

В Одессе отошло в рейс единственное в Украине научно-исследовательское судно ISKATEL, которое будет искать нефть и газ на северо-западном шельфе Черного моря

Об этом сообщила советник главы Госслужбы геологии и недр Украины Оксана Оринчак в эфире Еспресо.TV.

Известно, что экспедиция ISKATEL продлится 15 дней. Сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в рамках Килийско-Змеиного уступа и Криловского прогиба. Район работ - северо-западный шельф Черного моря.

Сейчас южный регион страны - наименее изученный и один из перспективных шельф Черного моря, освоен на 4%.

"В планах нашего предприятия "Причерноморье ГРГП" проведение комплексных геофизических и геохимических исследований с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурению перспективных объектов с отработкой 7000 км. профильных работ сейсморазведки и 3200 станций геохимических наблюдений”, - отметила советник.

В конце ноября 2016 года ISKATEL провел первый этап морских работ на северо-западном шельфе Черного моря. Как отмечают ученые, запасы газа составляют на менее 40 млрд куб.м газа на площади 7 тыс. кв. м.

"То есть Украина может полностью себя обеспечивать себя газом", - подытожила Оринчак.