Учитель предложил модель Falcon Heavy с Lego, и теперь компания выпустит конструктор
Об этом пишет Popular Mechanicks.
Компания Lego решила выпустить копию самой известной из них, Falcon Heavy. В настоящее время концепт конструктора все еще находится в разработке, однако выпуск модели - всего лишь вопрос времени.
За несколько месяцев с того момента, как Lego опубликовала на своем сайте предложение по выпуску набора Falcon, идею поддержали уже более 10 000 человек.
Согласно автору концепта, учителю из Огайо по имени Кевину Хемейеру, модель будет состоять из 1700 деталей и достигнет примерно 66 см в высоту. В результате, она почти сравняется с моделью Lego Saturn 5, хотя реальный "Сатурн-5" был значительно длиннее современной Falcon Heavy.
Кевин далеко не первым предложил идею воссоздания ракеты Илона Маска, однако компания выделила именно его предложение за счет вдумчивой детализации и репутации: учитель строит модели космических кораблей с 1990-го года, и даже в своей новой работе использовал некоторые детали в возрасте 30 лет.
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- Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
- Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
- Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
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