Ученые выяснили, почему за рулем начинает клонить в сон
Об этом сообщает Science Daily.
В исследовании ученых принимали участие 15 добровольцев, которых посадили за специальный симулятор кабины автомобиля, имитирующий монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторые из них были склонны к восприятию низкочастотных вибраций (4-7 герц), на других же вибрации не влияли. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.
В результате, ученые обнаружили, что испытуемые, которые были склонны к вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, чувствовать сонливость и потерю внимания. Через 30 минут степень сонливости и утомляемости становилась на порядок выше, а через час их ритм сердца показывал, что они погружаются в сон.
Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи. При этом вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.
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