Ученые выяснили, почему за рулем начинает клонить в сон

6 июля, 2018, 15:23

Ученые из университета Мельбурна королевского технологического университета в Австралии обнаружили, что главной причиной сонливости за рулем, вероятно, является природная низкочастотная вибрация

Об этом сообщает Science Daily.

В исследовании ученых принимали участие 15 добровольцев, которых посадили за специальный симулятор кабины автомобиля, имитирующий монотонное движение по двухполосной трассе. Некоторые из них были склонны к восприятию низкочастотных вибраций (4-7 герц), на других же вибрации не влияли. Во время тестов исследователи следили за ритмом сердца испытуемых.

В результате, ученые обнаружили, что испытуемые, которые были склонны к вибрациям, уже через 15 минут стали зевать, чувствовать сонливость и потерю внимания. Через 30 минут степень сонливости и утомляемости становилась на порядок выше, а через час их ритм сердца показывал, что они погружаются в сон.

Ученые также отметили, что из-за усталости, вызванной такой вибрацией, испытуемым было психологически и физически сложнее выполнять простые умственные задачи. При этом вибрации на других частотах имели противоположный эффект и делали людей бодрее.

Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит