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Тренер назвал причину нелепых ошибок голкипера "Ливерпуля" в финале ЛЧ


фото: exspress.co.uk
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал причину ошибок голкипера Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против "Реала" в Киеве

Об этом сообщает BBC Sport.

По мнению 51-летнего немецкого тренера, повлиял на голкипера удар в голову, полученный от защитника "Реала" Серхио Рамоса.

"Мы используем это не в качестве оправдания, а как объяснение. На Кариуса повлиял тот удар - сто процентов. Я видел все снимки, сделанные с разных ракурсов. Я посмотрел их и подумал: парень не проявлял в той игре никаких слабостей в этих грубых ошибок. Почему же никто не считает, что они произошли именно в результате полученного удара", - спрашивает Клопп.

  • Лорис Кариус получил удар в голову от Серхио Рамоса в одном из эпизодов. После этого он допустил две грубые ошибки, вследствие которых "Ливерпуль" проиграл "Реалу" в Киеве со счетом 1:3.
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