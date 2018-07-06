Тренер назвал причину нелепых ошибок голкипера "Ливерпуля" в финале ЛЧ

6 июля, 2018, 15:19

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал причину ошибок голкипера Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против "Реала" в Киеве

Об этом сообщает BBC Sport.

По мнению 51-летнего немецкого тренера, повлиял на голкипера удар в голову, полученный от защитника "Реала" Серхио Рамоса.

"Мы используем это не в качестве оправдания, а как объяснение. На Кариуса повлиял тот удар - сто процентов. Я видел все снимки, сделанные с разных ракурсов. Я посмотрел их и подумал: парень не проявлял в той игре никаких слабостей в этих грубых ошибок. Почему же никто не считает, что они произошли именно в результате полученного удара", - спрашивает Клопп.