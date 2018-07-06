Трамп и Ким Чен Ын могут провести вторую встречу в Швейцарии, - СМИ

6 июля, 2018, 13:04

Северная Корея подыскивает место в Швейцарии для возможной второй встречи между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, КНДР направила своих дипломатов в Берн, Давос и Женеву, чтобы получить информацию о конференц-залы и гостиницы, где можно было бы провести двусторонний саммит, а также переговоры с участием Китая и Южной Кореи.

Издание напоминает, что Женева рассматривалась в качестве места встречи для первого саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Берне Ким Чен Ын учился в школе, а в Давосе ежегодно проводится Всемирный экономический форум. Ким Чен Ын может рассматривать возможность приурочить переговоры с США до следующего форума, который пройдет в январе.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.