Трамп и Ким Чен Ын могут провести вторую встречу в Швейцарии, - СМИ
Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на дипломатические источники.
По информации издания, КНДР направила своих дипломатов в Берн, Давос и Женеву, чтобы получить информацию о конференц-залы и гостиницы, где можно было бы провести двусторонний саммит, а также переговоры с участием Китая и Южной Кореи.
Издание напоминает, что Женева рассматривалась в качестве места встречи для первого саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Берне Ким Чен Ын учился в школе, а в Давосе ежегодно проводится Всемирный экономический форум. Ким Чен Ын может рассматривать возможность приурочить переговоры с США до следующего форума, который пройдет в январе.
Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
- По данным американских СМИ, несмотря на переговоры с Трампом, Ким Чен Ын увеличивает производство ядерного оружия.
- В то же время, Трамп заявил, что именно благодаря ему удалось избежать войны с КНДР.
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