Трамп о переговорах с Путиным: "готовился к такому всю жизнь"
6 июля, 2018, 11:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и уверен в их успехе
Выступая на митинге в штате Монтана, он отметил, что готовился к таким переговорам "всю свою жизнь", сообщает CNN.
"Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь", - сказал американский президент.
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- Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.
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