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Трамп о переговорах с Путиным: "готовился к такому всю жизнь"

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным и уверен в их успехе

Выступая на митинге в штате Монтана, он отметил, что готовился к таким переговорам "всю свою жизнь", сообщает CNN.

"Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь", - сказал американский президент.

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