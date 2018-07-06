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Сирийские повстанцы возобновляют переговоры с РФ после суток тяжелых бомбардировок

Сирийские повстанцы объявили о возвращении к переговорам с Россией после тяжелых бомбардировок в юго-западной провинции Дераа, которые российская и сирийская авиация возобновила в ночь на 5 июля

Об этом пишет France 24.

По словам представителей повстанцев, возобновление переговоров последовало за крахом усилий по достижению перемирия из-за жестких переговорных позиций Москвы.

Но после массивных атак в Дераа объединенное командование сирийских повстанцев опубликовало заявление, в котором говорится о том, что оно готово провести новый раунд переговоров, чтобы немедленно положить конец военным действиям.

Сирийские военные и их российские союзники 4-5 июля атаковали удерживаемые повстанцами города на юго-западе Сирии, совершив более 600 авиаударов по 15 часов.

Повстанцы обещали сложить оружие в обмен на урегулирование их статуса в мирном соглашении, а Россия требует фактически унизительной капитуляции.

Президент Сирии Башар Асад и его союзники борются за возвращение юго-запада, одного из последних опорных пунктов повстанцев в Сирии вместе с регионом на северо-западе, граничит с Турцией.

Двухнедельное наступление Асада, поддержанное российской авиацией, позволило занять большой кусок повстанческой территории северо-восточнее провинциальной столицы Дераа, ряд городов сдался.

Боевые действия и воздушные удары уже заставили более четверти миллиона человек покинуть свои дома на юго-западе Сирии, заявила Организация Объединенных Наций.

Регион является политически чувствительным из-за его расположения вблизи Израиля и Иордании и существование там соглашения о "деескалации", согласованной между США, Иорданией и союзником сирийского правительства Россией.

Иордания, которая приняла более полумиллиона перемещенных сирийцев с начала войны, и Израиль заявили, что они не откроют свои границы для беженцев.

Президент Сирии Башар Асад неоднократно обещал вернуть "каждый дюйм" пограничных с Иорданией и Израилем частей Сирии, в частности оккупированных Израилем Голанских высот.

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