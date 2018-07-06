Сутки в зоне ООС: Оккупанты бьют из гранатометов, ранен боец ВСУ

6 июля, 2018, 07:42

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе, российские наемники продолжают нарушать перемирие

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска стреляли преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках - с вооружения БМП.

Противники 26 раз открывали огонь по позициям украинской армии, впрочем подразделения ООС неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

Крымское, что на Луганском направлении, попало под обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Последнюю также использовали в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская.

На Светлодарском направлении враги били из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Светлодарска и Новолуганського, в результате чего один украинский военный получил ранения.

На Горловском и Донецком направлениях позиции в районе Южного и Авдеевки накрыли огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наиболее напряженной ситуация была на Мариупольском направлении, где населенные пункты Широкино, Талаковка и Водяное обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь в ответ.

Уже сегодня, 6 июля, оккупанты три раза открывали огонь по позициям украинских военных: под обстрелы из стрелкового оружия попали опорные пункты возле Троицкого и Широкино.

"За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет. По уточненным данным разведки на протяжении минувших суток враг потерял одного оккупанта", - подытожили в штабе.