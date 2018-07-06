Супрун рассказала, где получить бесплатные лекарства по государственным программам

6 июля, 2018, 17:08

И.о. министра здравоохранения рассказала, где можно получить приобретенные за государственные средства лекарства

Об этом сообщила врач в Facebook.

"Государство это лекарство закупает за средства налогоплательщиков. Итак, вы уже за них заплатили и никто не имеет права требовать с вас деньги за эти лекарства! Кроме того, действуют государственные программы, которые помогают получать гражданам лекарства более доступно", - говорится в сообщении.

В медучреждениях.

Около 500 различных препаратов и 700 медицинских изделий.

Согласно диагнозу и назначениям врача их можно получить бесплатно. За средства госбюджета лекарства закупают международные организации для Украины, и потом эти препараты и изделия развозятся в больницы в разные области Украины.

Это стенты, онкопрепараты, лекарства против гепатита, онкореагенты, лекарства для трансплантации и препараты по многим другим программам.

Узнавайте о лекарствах, которые закупает государство, и когда они будут в Украине: http://moz.gov.ua/zakupivli-likiv!

Приказы о распределении закупленных лекарств в регионы появляются здесь: http://moz.gov.ua/nakazi-moz.

Более тысячи препаратов от наиболее распространенных болезней.

Эти лекарства можно получить, приходя лечение в стационаре. В этом году больницы первой очереди должны закупать лекарственные средства из Национального перечня, куда вошли 427 безопасных и реально работающих действующих веществ.

Эти действующие вещества входят в более 1000 различных препаратов от наиболее распространенных болезней. Лекарства из Нацперечня закупаются каждым медицинским учреждением самостоятельно за счет государственного и местных бюджетов. За их наличие в медучреждениях непосредственно отвечает местная власть.

Больше о Нацперечне - https://www.natsperelik.com.ua/

Вакцины.

Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра. Стоит обратить внимание, что национальный календарь вакцинации обновлен - https://goo.gl/SfKgBo

Тесты, анализы и исследования в рамках гарантированного пакета первичной медицинской помощи.

Кроме бесплатного обслуживания у семейного врача, терапевта или педиатра, можно сделать бесплатно быстрые тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты и некоторые анализы, как общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, глюкозу крови, общий холестерин.

Больше о бесплатных услугах на первичке - https://goo.gl/t6bBVD

В аптеках.

Лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета 2-го типа.

Препараты этих болезней можно получить по правительственной программе "Доступные лекарства". Рецепт на них можно взять у семейного врача и получить лекарства в каждой третьей аптеке Украины - бесплатно или за небольшую доплату. Больше о программе - http://moz.gov.ua/dostupni-liki.

Препараты инсулина.

Рецепт на эти препараты нужно взять рецепт у эндокринолога по месту жительства. Что касается аптеки, где можно получить инсулины по рецепту, необходимо спросить в медучреждении или в областных департаментах.

Больше о программе - https://goo.gl/8doL1K

"Если лекарства есть в наличии, а в больнице по каким-то причинам отказывают в их безвозмездной выдаче - напишите заявление на имя главного врача медицинского учреждения или в местное управление / департамент здравоохранения. В заявлении укажите диагноз с результатами анализов или диагностики для подтверждения и необходимый препарат ", - добавляет Супрун.