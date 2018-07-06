Спрос на электрокары вырос в 1,5 раза. Какие модели - самые популярные

6 июля, 2018, 14:07

По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на электромобили вырос в полтора раза

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

За шесть месяцев украинский парк электромобилей пополнился на 1915 авто. Удовлетворение этого спроса происходило в основном за счет импорта машин, что были в эксплуатации, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.

Самым популярным электромобилем в Украине остается NISSAN Leaf, 1282 авто этой модели с января по июнь получили украинскую прописку.

Вторым по количеству первичных регистраций, с десятикратным отставанием от лидера, стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 129 автомобилистов. TESLA Model S выбрали 95 украинцев, и это третий результат полугодия на рынке электрокаров.

На четвертом месте MERCEDES-BENZ B Electric Drive, в активе этого электромобиля 57 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров электрический SMART Fortwo - 50 шт.

Также в ТОП-10 первичного рынка электрокаров по итогам первого полугодия вошли следующие модели: TESLA Model X - 46 шт., KIA Soul EV - 37 шт., TOYOTA RAV-4 EV - 33 шт., VOLKSWAGEN e-Golf - 31 шт., FIAT 500е и HYUNDAI Ioniq с одинаковым результатом - по 26 авто.