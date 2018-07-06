Спрос на электрокары вырос в 1,5 раза. Какие модели - самые популярные
Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.
За шесть месяцев украинский парк электромобилей пополнился на 1915 авто. Удовлетворение этого спроса происходило в основном за счет импорта машин, что были в эксплуатации, доля которых в первичных регистрациях составила 85%.
Самым популярным электромобилем в Украине остается NISSAN Leaf, 1282 авто этой модели с января по июнь получили украинскую прописку.
Вторым по количеству первичных регистраций, с десятикратным отставанием от лидера, стал автомобиль BMW i3, предпочтение которому отдали 129 автомобилистов. TESLA Model S выбрали 95 украинцев, и это третий результат полугодия на рынке электрокаров.
На четвертом месте MERCEDES-BENZ B Electric Drive, в активе этого электромобиля 57 регистраций.
Замыкает пятерку лидеров электрический SMART Fortwo - 50 шт.
Также в ТОП-10 первичного рынка электрокаров по итогам первого полугодия вошли следующие модели: TESLA Model X - 46 шт., KIA Soul EV - 37 шт., TOYOTA RAV-4 EV - 33 шт., VOLKSWAGEN e-Golf - 31 шт., FIAT 500е и HYUNDAI Ioniq с одинаковым результатом - по 26 авто.
- Недавно Минрегион предложил обязательное установление зарядок для электрокаров на АЗС.
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