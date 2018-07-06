СБУ за 5 месяцев разоблачила 181 пропагандистский ресурс спецслужб РФ

6 июля, 2018, 16:02

В течение первых пяти месяцев 2018 года СБУ выявила использование российскими спецслужбами 181 интернет-ресурса для дестабилизации социально-политической ситуации в Украине и манипулирования общественным мнением

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ эти ресурсы внесены в санкционный список в соответствии с решением СНБО Украины.

В спецслужбе отметили, что с начала российской агрессии против Украины в 2014 году произошли многочисленные кибератаки с использованием вредоносного программного обеспечения на украинские объекты критической информационной инфраструктуры и государственные учреждения.

"Инициированные спецслужбами РФ кибератаки вызвали временное прекращение энергоснабжения, что создало реальные предпосылки для чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вывели из строя десятки серверов и электронных систем, блокировали систему бюджетных выплат и предоставления банковских и административных услуг", - говорится в заявлении СБУ.

Спецслужащие также сообщили, что по состоянию на настоящее время ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ, который способен выявлять киберугрозы и кибератаки и работает в режиме 24/7, ежедневно фиксирует тысячи IP-адресов и другие данные информационных ресурсов, с которых осуществляются кибератаки на территории Украины.