Самолет польского премьера сломался при взлете
6 июля, 2018, 23:31
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький не смог вернуться из Чехии из-за того, что на самолете, который его перевозил, возникли технические неполадки
Об этом заявил представитель польского правительства Джоанна Копчинська, сообщает Gazeta Prawna.
Как сказала Копчинська, взлет был остановлен из-за технической неисправности самолета. Копчинська не стала называть причины инцидента.
Неполадки обнаружили, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Всех пассажиров воздушного судна эвакуировали, никто из них не пострадал. Сейчас польская делегация ждет новый самолет.
Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Польше приостановили полеты Миг-29 из-за крушение истребителя, которое произошло сегодня ночью.
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