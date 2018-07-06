Самолет польского премьера сломался при взлете

6 июля, 2018, 23:31

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький не смог вернуться из Чехии из-за того, что на самолете, который его перевозил, возникли технические неполадки

Об этом заявил представитель польского правительства Джоанна Копчинська, сообщает Gazeta Prawna.

Как сказала Копчинська, взлет был остановлен из-за технической неисправности самолета. Копчинська не стала называть причины инцидента.

Неполадки обнаружили, когда самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу. Всех пассажиров воздушного судна эвакуировали, никто из них не пострадал. Сейчас польская делегация ждет новый самолет.

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Польше приостановили полеты Миг-29 из-за крушение истребителя, которое произошло сегодня ночью.