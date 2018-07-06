Российский офицер в суде рассказал о мероприятиях на "территории сопредельного государства", где "их якобы не было"

6 июля, 2018, 07:25

Офицер подмосковной воинской части Олег Леонтьев, обвиняемый в деле о гибели солдата-срочника Ильи Горбунова, в последнем слове рассказал об участии в "мероприятии на территории сопредельного государства, где "якобы не было" российских военных

Об этом сообщает фонд "Право матери", представляющий на суде интересы сестер погибшего, передает "Медуза".

На заседании Леонтьев в последнем слове попросил суд о приговоре, который бы позволил ему продолжить службу и присоединиться к группировке российских войск в Сирии.

"При решении суда немедленно следующим бортрейсом туда лечу. Это позволит принести какую-то пользу государству. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но это было на территории сопредельной страны, на которой нас якобы не было", - цитирует фонд заявление Леонтьева.

"Право матери" отмечает, что это,вероятно, первое официальное заявление российского офицера.

Житель Брянской области РФ Илья Горбунов погиб 6 февраля 2017 во время срочной службы в Наро-Фоминске (13-й танковый полк Кантемировский танковой военная часть 32010). По мнению обвинения, командир Горбунова Олег Леонтьев приказал ему перегнать танк, хотя он не прошел соответствующего обучения. До начала процесса родственники погибшего допускали, что он мог быть убит сослуживцами, которые затем инсценировали его гибель в танке.

Власти РФ отрицают участие российских вооруженных сил в боевых действиях на территории только одной смежной с Россией страны - Украины. Кремль заявляет, что россияне едут туда добровольно и среди них есть военные, которые уволились со службы или взяли отпуск.