Разжигали конфликт и вспоминали Медведчука: Парубий рассказал, как в 2014 году оккупировали Луганск
Об этом он заявил после дачи показаний в рамках судебного заседания по делу обвиняемого в госизмене экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что во время заседания рассказывал важные факты о событиях в Луганске весной 2014-го года, ведь тогда стал свидетелем многих важных ситуаций.
"Я видел, как российские спецслужбы разжигали конфликт, как они координировали этот конфликт, как они из-за военных командиров, я подчеркиваю, в разговоре с ними, они утверждали, что их структуры функционировали уже 20 лет в различных районах Луганской и Донецкой областей, существовала сеть структур ", - подчеркнул Парубий.
По его словам, большинство из этих людей даже не были знакомы, но имели прямой контакт с российской ФСБ. Большинство из них создавали так называемые группы по реконструкции Второй мировой войны, под тем предлогом получали определенные элементы вооружения и обучали людей.
"И собственно по сигналу, который пришел от российских спецслужб, они были активизированы, и когда СБУ нейтрализовала часть из них, то преступно местными органами они били выпущены и соответственно возглавили штурм СБУ, захватили тысячи единиц оружия", - пояснил Парубий.
Он добавил, что во время переговоров с ним злоумышленники неоднократно упоминали Виктора Медведчука и его "Украинский выбор". Они часто извлекали программу "Украинский выбор" и говорили - "это наши требования".
Отметим, ранее Парубий говорил, что на переговорах с представителями украинской власти весной 2014 года в Луганске боевики настаивали на проведении "такого референдума, как требует Медведчук".
- В 1998-2005 годах Ефремов возглавлял Луганскую ОГА. После этого он был избран народным депутатом от ПР, однако он сохранил свое влияние на ситуацию в области.
- После событий начале 2014 года прокуратура предъявила ему обвинения в организации захвата здания Луганской ОГА, пособничестве в захвате управления СБУ в Луганской области; умышленных действиях с целью изменения границ территории и гос границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенные представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям; организационном и другом содействии создания и деятельности террористической организации "ЛНР" и государственной измене.
- Также Ефремов вывел несколько миллионов долларов на счета подконтрольных ему компаний, зарегистрированных за рубежом.
- 31 августа экс-начальник милиции Луганщины Владимир Гуславский рассказал, как Ефремов собирал боевиков и готовил "референдум" о создании фейковых государства "ЛНР".
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