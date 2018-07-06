Разжигали конфликт и вспоминали Медведчука: Парубий рассказал, как в 2014 году оккупировали Луганск

6 июля, 2018, 12:57

Голова Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, как российские наемники захватывали власть в Луганской области в 2014 году

Об этом он заявил после дачи показаний в рамках судебного заседания по делу обвиняемого в госизмене экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что во время заседания рассказывал важные факты о событиях в Луганске весной 2014-го года, ведь тогда стал свидетелем многих важных ситуаций.

"Я видел, как российские спецслужбы разжигали конфликт, как они координировали этот конфликт, как они из-за военных командиров, я подчеркиваю, в разговоре с ними, они утверждали, что их структуры функционировали уже 20 лет в различных районах Луганской и Донецкой областей, существовала сеть структур ", - подчеркнул Парубий.

По его словам, большинство из этих людей даже не были знакомы, но имели прямой контакт с российской ФСБ. Большинство из них создавали так называемые группы по реконструкции Второй мировой войны, под тем предлогом получали определенные элементы вооружения и обучали людей.

"И собственно по сигналу, который пришел от российских спецслужб, они были активизированы, и когда СБУ нейтрализовала часть из них, то преступно местными органами они били выпущены и соответственно возглавили штурм СБУ, захватили тысячи единиц оружия", - пояснил Парубий.

Он добавил, что во время переговоров с ним злоумышленники неоднократно упоминали Виктора Медведчука и его "Украинский выбор". Они часто извлекали программу "Украинский выбор" и говорили - "это наши требования".

Отметим, ранее Парубий говорил, что на переговорах с представителями украинской власти весной 2014 года в Луганске боевики настаивали на проведении "такого референдума, как требует Медведчук".