Работники Fiat возмущены намерением концерна платить зарплату Роналду

6 июля, 2018, 13:54

Сотрудники автоконцерна Fiat возмущены возможным переходом Криштану Роналду в "Ювентус"

Об этом сообщает As.

Об этом заявил один из работников концерна с 18-летним стажем Помильяно Д'Арко.

"Это позор. Работникам Fiat десять лет не повышали зарплату. За эти 10 лет мы потеряли 10,7% на инфляции, и нам их не вернули. А Fiat тратит 126 млн евро на спонсорство, из них 26,5 млн уходит только на "Ювентус", - отреагировал Д'Арко на новость, что зарплату португальскому футболисту в "Ювентусе" намерен платить автоконцерн.