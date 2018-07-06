Работники Fiat возмущены намерением концерна платить зарплату Роналду
6 июля, 2018, 13:54
Сотрудники автоконцерна Fiat возмущены возможным переходом Криштану Роналду в "Ювентус"
Об этом сообщает As.
Об этом заявил один из работников концерна с 18-летним стажем Помильяно Д'Арко.
"Это позор. Работникам Fiat десять лет не повышали зарплату. За эти 10 лет мы потеряли 10,7% на инфляции, и нам их не вернули. А Fiat тратит 126 млн евро на спонсорство, из них 26,5 млн уходит только на "Ювентус", - отреагировал Д'Арко на новость, что зарплату португальскому футболисту в "Ювентусе" намерен платить автоконцерн.
- "Ювентус" договаривается с "Реалом" о трансфере Роналду за 100 млн евро. Португальцу был предложен 4-летний контракт с зарплатой 30 млн евро за сезон.
- Накануне в аэропорту Турина возник ажиотаж, из-за того, что футболиста "Торино" Армандо Іццо перепутали с Кришитану Роналду.
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