"Я бессмертный, а ты - нет": DZIDZIO озвучил Бога в роликах о безопасности на дороге

6 июля, 2018, 09:33

В Украине стартовала информационно-образовательная кампания "Постой", в рамках которой выпустили социальные ролики с озвучкой фронтмена группы DZIDZIO Михаила Хомы

Об этом сообщает "Украинская правда. Жизнь"

В анимационных социальных роликах говорится о 5 главных и самых распространенных в Украине причин гибели людей в ДТП. Михаил Хома в них озвучил Бога, который призывает водителей и пассажиров не делать глупости: не превышать скорость, не садиться за руль навеселе, использовать ремни безопасности, автокресла для детей и одевать шлемы мотоциклистами.

"В Украине нет надлежащего образования по безопасности дорожного движения, этому нигде не учат, – рассказала председатель "Traffic Challenge" и автор идеи Ольга Дробышева. – Люди путают факторы риска и причины ДТП. Например, непристегивание ремней безопасности не является причиной ДТП, но это фактор, который убивает людей при ДТП".

По статистике патрульной полиции, за 5 месяцев 2018 года в Украине произошло свыше 57 тысяч ДТП, в которых 988 человек погибло, а 1046 травмировались.

Кампания "Постой!" запустилась на поддержку бесплатной образовательной платформы по безопасности дорожного движения FRoSH.

На этой платформе до конца 2018 года разместят 50 видео-уроков об особенностях безопасности дорожного движения.