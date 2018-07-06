"Укрзализныця" получит $150 млн кредита для закупки вагонов
Об этом сообщает написал член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев на своей странице в Facebook.
"Этот кредит (вместе с собственными средствами УЗ) позволит осуществить программу закупок на сумму $260 млн - это около 6,500 открытых грузовых вагонов, наиболее употребляемых и самых изношенных в вагонном парке УЗ", - пишет Шевалев.
Также отмечает, что кредит предоставлен на рыночных началах, без государственной гарантии.
"ЕБРР активно продолжать политический диалог в рамках реализации этого проекта - предпосылками для начала выборки средств по данному кредиту является начало работы нового Наблюдательного совета УЗ, формальное принятие Плана действий относительно корпоративного управления в УЗ, либерализация вагонного компоненту тарифов УЗ и тому подобное", - добавил член совета директоров ЕБРР.
Все закупки будут осуществляться через тендерную процедуру, в полном соответствии к Правилам публичных закупок ЕБРР.
- В конце мая сообщалось, что "Укрзализныця" планирует создать отдельную вагонную компанию, которая приобретет 3,5 тыс. вагонов за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития
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