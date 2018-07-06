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"Украина самая красивая в мире. Согласен - ставь лайк". Как Тимошенко собирает подписчиков


фото: Alexander Prokopenko
На страницу в Facebook лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко призывают приобщаться с помощью манипуляций с исключительностью украинского народа и спекуляций на негативных явлениях общества

Это заметили в издании "Новое время" и опубликовали скриншоты публикаций.

В рекламной кампании публичной страницы Тимошенко используют различные уловки.

Например: "Чтобы украинцы не оставляли Украину, надо повышать уровень жизни! Согласен? Стал лайк".

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Также, спекулируют на теме дорог.

"Тоже раздражен плохими дорогами? Ставь лайк!".

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Среди рекламных публикаций также есть семейные ценности.

"Без семьи нет счастья на земле! Согласен с народной мудростью? Ставь лайк!".

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И, конечно, спекуляция на теме уникальности Украины.

  • Напомним, во время выступления лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" неизвестный мужчина вручил ей цветы и обнажил торс.
 
 
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