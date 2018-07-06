6 июля, 2018, 14:55

На страницу в Facebook лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко призывают приобщаться с помощью манипуляций с исключительностью украинского народа и спекуляций на негативных явлениях общества

Это заметили в издании "Новое время" и опубликовали скриншоты публикаций.

В рекламной кампании публичной страницы Тимошенко используют различные уловки.

Например: "Чтобы украинцы не оставляли Украину, надо повышать уровень жизни! Согласен? Стал лайк".

Также, спекулируют на теме дорог.

"Тоже раздражен плохими дорогами? Ставь лайк!".

Среди рекламных публикаций также есть семейные ценности.

"Без семьи нет счастья на земле! Согласен с народной мудростью? Ставь лайк!".

И, конечно, спекуляция на теме уникальности Украины.