"Стоп Путин!": в Киеве активисты с фаерами пикетировали торговый центр "Ocean plaza" и разрисовали его антироссийскими надписями

6 июля, 2018, 18:05

В пятницу, 6 июля, в Киеве члены общественной организации "Сокол" с фаерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza" в знак протеста против продажи российских товаров

Об этом сообщает "Украинская правда".

Активисты расклеили на входе в торговый центр листовки "Долой российский бизнес из Украины" и разрисовали фасад надписями "Стоп Путин!", "Не покупай российское", "Слава защитникам - смерть оккупантам". Присутствующих призвали граждан не покупать российских товаров.

"Торговый центр "Ocean Plaza" принадлежит российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу. Здесь также стоит упомянуть, что господин Аркадий находится в санкционным спискам США и именно он был главным строителем Крымского моста. Несложно понять, что в том числе, строительство моста спонсировалось украинцами, вытянутым с помощью прибылей от уже упомянутого ТЦ "Ocean Plaza", - говорится в заявлении на сайте организации.

Фото: Антон Голобородько