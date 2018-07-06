"Межигорье" передали в управление Нацагентству по розыску активов
Об этом говорится в решении Печерского районного суда города Киева.
В Нацагентстве по розыску активов (АРМА) подтвердили, что указанным постановлением имущество было передано им в управление. Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по ул. Ивана Франко, 19, жилой дом №18 по той же улице, дом 123-а по ул Межигорская в селе Новые Петровцы, передает "Украинская правда".
Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами деревни, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража.
Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит". В решении указано, что он составляет более 146,6 млн гривен.
- Напомним, 2 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд признал недействительным переход резиденции "Межигорье" из государственной собственности.
- 28 ноября министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым резиденция "Межигорье" переходит в собственность государства.
- По состоянию на ноябрь 2017 государству принадлежала только территория "Межигорье", а расположенные на ней здания до сих пор были в распоряжении компании "Танталит" и экс-президента Виктора Януковича.
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