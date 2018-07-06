"Межигорье" передали в управление Нацагентству по розыску активов

6 июля, 2018, 18:51

Суд передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал президент-беглец Виктор Янукович

Об этом говорится в решении Печерского районного суда города Киева.

В Нацагентстве по розыску активов (АРМА) подтвердили, что указанным постановлением имущество было передано им в управление. Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по ул. Ивана Франко, 19, жилой дом №18 по той же улице, дом 123-а по ул Межигорская в селе Новые Петровцы, передает "Украинская правда".

Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами деревни, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража.

Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит". В решении указано, что он составляет более 146,6 млн гривен.