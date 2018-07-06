Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полиции за 50 грн
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Тернопольщины.
Поідя случилась вечером 4 июля на трассе Тернополь - Львов. По предварительной информации, водитель авто "ВАЗ 21011" столкнулся с автоприцепом "KHOTT".
В результате происшествия никто не пострадал.
Также , во время оформления ДТП патрульные обнаружили у кормчего авто признаки алкогольного опьянения. А именно, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь и нарушение координации движений.
Инспекторы предложили пройти тест на драгере, однако водитель отказался. На нарушителя составили админматериалы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ч. 1. ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Чтобы избежать ответственности водитель предложил полицейским взятку - 50 гривен. После отказа инспекторов он все равно тояв на своем и бросил купюру в авто правоохранителей.
После этого на место происшествия приехала следственно-оперативная группа для установления всех деталей.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве