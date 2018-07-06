Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полиции за 50 грн

6 июля, 2018, 12:05

Вблизи Тернополя нетрезвый водитель, который вызвал ДТП, пытался откупиться от полицейских взяткой в 50 гривен

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Тернопольщины.

Поідя случилась вечером 4 июля на трассе Тернополь - Львов. По предварительной информации, водитель авто "ВАЗ 21011" столкнулся с автоприцепом "KHOTT".

В результате происшествия никто не пострадал.

Также , во время оформления ДТП патрульные обнаружили у кормчего авто признаки алкогольного опьянения. А именно, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь и нарушение координации движений.

Инспекторы предложили пройти тест на драгере, однако водитель отказался. На нарушителя составили админматериалы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ч. 1. ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Чтобы избежать ответственности водитель предложил полицейским взятку - 50 гривен. После отказа инспекторов он все равно тояв на своем и бросил купюру в авто правоохранителей.

После этого на место происшествия приехала следственно-оперативная группа для установления всех деталей.