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Приложение Tinder обновили и добавили новую интересную функцию

В приложении для знакомств Tinder появилась новая функция: теперь здесь можно загружать двосекундные видео Loops

Об этом пишет сообщает TechCrunch.

Перед тем, как добавить новые возможности в приложение, его тестировали в Японии. Специалисты выяснили, что с такими короткими видео профиль в приложении становится интереснее и привлекает больше людей для общения.

В Tinder можно добавлять только заранее снятые ролик, потому что приложение не позволяет делать фото - и видеосъемку.

В Украине эта функция еще не стала доступной.

Также в Tinder теперь можно скачать не шесть, а девять снимков.

 
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