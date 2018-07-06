Приложение Tinder обновили и добавили новую интересную функцию
6 июля, 2018, 12:09
В приложении для знакомств Tinder появилась новая функция: теперь здесь можно загружать двосекундные видео Loops
Об этом пишет сообщает TechCrunch.
Перед тем, как добавить новые возможности в приложение, его тестировали в Японии. Специалисты выяснили, что с такими короткими видео профиль в приложении становится интереснее и привлекает больше людей для общения.
В Tinder можно добавлять только заранее снятые ролик, потому что приложение не позволяет делать фото - и видеосъемку.
В Украине эта функция еще не стала доступной.
Также в Tinder теперь можно скачать не шесть, а девять снимков.
- Напомним, компания Match Group, которая создала Tinder, запустила приложение для знакомств Crown, в котором нужно соревноваться.
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