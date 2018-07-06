Приложение Tinder обновили и добавили новую интересную функцию

6 июля, 2018, 12:09

В приложении для знакомств Tinder появилась новая функция: теперь здесь можно загружать двосекундные видео Loops

Об этом пишет сообщает TechCrunch.

Перед тем, как добавить новые возможности в приложение, его тестировали в Японии. Специалисты выяснили, что с такими короткими видео профиль в приложении становится интереснее и привлекает больше людей для общения.

В Tinder можно добавлять только заранее снятые ролик, потому что приложение не позволяет делать фото - и видеосъемку.

В Украине эта функция еще не стала доступной.

Также в Tinder теперь можно скачать не шесть, а девять снимков.