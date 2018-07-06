Президент Македонии второй раз отказался подписывать соглашение об изменении названия страны

6 июля, 2018, 18:04

Президент Македонии Джорге Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Президент Македонии не принимает соглашение, которое вредит македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова неизменна и не будет меняться ни под каким давлением, шантажом или угрозами", - говорится в заявлении.

По Конституции Македонии Иванов может только один раз отклонить законодательство, принятое парламентом. Но он должен подписать документ, если депутаты преодолели его вето, как это произошло в четверг с соглашением по поводу изменения названия.

Однако в Конституции не прописаны сроки и Иванов может бессрочно задерживать подписание соглашения, вызывая конституционный кризис.

Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летней споре между двумя странами.