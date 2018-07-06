Президент Македонии второй раз отказался подписывать соглашение об изменении названия страны
Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.
"Президент Македонии не принимает соглашение, которое вредит македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова неизменна и не будет меняться ни под каким давлением, шантажом или угрозами", - говорится в заявлении.
По Конституции Македонии Иванов может только один раз отклонить законодательство, принятое парламентом. Но он должен подписать документ, если депутаты преодолели его вето, как это произошло в четверг с соглашением по поводу изменения названия.
Однако в Конституции не прописаны сроки и Иванов может бессрочно задерживать подписание соглашения, вызывая конституционный кризис.
Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.
Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летней споре между двумя странами.
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