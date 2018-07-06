Полковник ВСУ назвал версии взрыва миномета на учениях в Ривном

6 июля, 2018, 21:29

Наиболее распространенная причина взрывов минометов - это так называемое двойное заряжание

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал полковник, экс-заместитель командира сектора "М" Виктор Шидлюх.

"Миномет не взрывается сам по себе. Это труба, из которой вылетает мина. Для того чтобы она взорвалась в стволе именно по вине миномета, нужно ее заклинить. В 1999 году я принимал подразделение, где один миномет был разорван. Причина не может быть в миномете. Могло быть, что засыпали много песка в ствол, чтобы мину там заклинило. Но это маловероятно. Также мина могла быть неисправной из-за нарушения правил транспортировки и хранения", - сказал Шидлюх.

По его словам, предотвратить такие ситуации можно проведением контрольного осмотра мин. Также есть вопросы к подготовке минометчиков. Наиболее распространенная причина подобных ситуаций - это так называемое двойное заряжание. Тогда одна мина находится в стволе, и пренебрегая правилами безопасности вставляют вторую мину, когда предохранитель находится в открытом положении. Такое возможно, когда есть ложное впечатление, что мины в стволе нет. Соответственно зажигаются два пороховых заряда и между ними происходит детонационный импульс.

Шидлюх уточнил, что разбалансировка миномета может влиять на точность стрельбы и другие эксплуатационные характеристики, но от этого миномет не взрывается.